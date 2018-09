Dati Nielsen-Dazn,significativa crescita

ROMA, 3 SET - Parma e Juventus è stata la partita più vista su Dazn nelle prime tre giornate di Serie A TIM, con un'audience media stimata di 723.525 spettatori, e una reach complessiva di oltre 1.083.000 persone raggiunte: lo fa sapere, in una nota, la piattaforma streaming facendo riferimento ai dati Nielsen Sport e sottolineando "una significativa crescita nel numero degli utenti, sia un costante trend di miglioramento in termini di reach (persone raggiunte)". "Questi dati - informa la nota - premiano l'impegno profuso da Dazn nelle sue prime settimane dall'ingresso nel mercato italiano. Dazn ha inoltre rilevato, dall'inizio della Serie A TIM, il 46% di connessioni da dispositivi mobile, il 31% da TV e il 23% da web, e le città che hanno registrato il maggior numero di contatti sono state Roma, Milano e Napoli". "Questi dati rappresentano un punto di partenza e un ulteriore stimolo per aumentare il nostro impegno finalizzato a rendere l'esperienza dei nostri clienti sempre migliore".