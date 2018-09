Milan: lista Uefa senza Conti e Strinic

MILANO, 3 SET - Non ci sono Andrea Conti e Ivan Strinic nella lista Uefa presentata dal Milan. I due difensori, entrambi infortunati, non saranno quindi a disposizione di Gattuso per la fase a girone dell'Europa League. Questa la lista ufficiale. Lista A: Abate, Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Borini, Calabria, Caldara, Calhanoglu, Castillejo, Antonio Donnarumma, Suso, Halilovic, Higuain, Kessie, Laxalt, Jose' Mauri, Montolivo, Musacchio, Reina, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata. Lista B: Bellanova, Brescianini, Cutrone, Gianluigi Donnarumma, Plizzari, Torrasi, Tsadjout.