Schick,mercato Roma? 'Un po' confusione'

ROMA, 04 SET - Niente di clamoroso, una semplice constatazione dei fatti. La Roma non sta vivendo un grande avvio di stagione, la squadra stenta in campo e Di Francesco non sembra avere le idee chiare in panchina. Ecco perché Patrik Schick dal ritiro della Repubblica Ceca ai media locali sottolinea che "c'è un po' di confusione in gara, ma credo che la squadra sia buona. Dobbiamo assestarci". "Sono arrivati tanti giocatori, 11 o forse anche di più. Davvero molti, tra cui diversi giovani. Dall'altra parte sono partiti Alisson, Nainggolan e Strootman. Erano tre titolari" ricorda l'attaccante, tornando poi sullo stop di San Siro prima della sosta del campionato: "Purtroppo abbiamo perso. Sono un po' triste per non aver giocato tanto dall'inizio e per non essere riuscito a segnare contro il Milan, ma comunque mi sono sentito molto bene. Sono in forma e motivato per dimostrare chi sono".