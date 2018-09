Serie B: squalificato perugino Kingsley

ROMA, 4 SET - Uno squalificato in Serie B dopo le partite della seconda giornata. Si tratta di Michael Kingsley del Perugia, che era stato espulso nel corso del match contro l'Ascoli per un "grave fallo di gioco". Il giudice sportivo Emilio Battaglia si è invece riservato di decidere sul caso della partita Cosenza-Verona, non disputata a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco della squadra calabrese. Ciò perché Battaglia "è in attesa di conoscere il contenuto del preannunciato reclamo della società Hellas Verona". Quanto al Perugia, oltre alla squalifica di Kingsley, è stato multato di 1500 euro per un fumogeno lanciato in campo dai suoi tifosi. Tremial euro è invece la sanzione a carico del tecnico degli umbri Alessandro Nesta, "per avere, al 21' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo al direttore di gara un'espressione irriguardosa".