Nicchi, pronti a votare presidente Figc

ROMA, 4 SET - "Sibilia o Gravina presidente della Figc? Non ne abbiamo parlato, ma tranquilli perché all'assemblea del 22 ottobre avremo un presidente. La fumata bianca arriverà sicuramente, con la condivisione di tutti ma con la scelta da parte nostra. Nessuno esclude nessuno e nessuno vuole escludere nessuno, noi stiamo lavorando con serenità e tranquillità". Così il presidente dell'Associazione arbitri (Aia) Marcello Nicchi, dopo l'incontro delle 4 componenti Figc (Lnd, Lega Pro, Aia, Aic) con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti per fare il punto in vista delle prossime elezioni federali del 22 ottobre. "Finalmente c'è la certezza che il 22 ottobre si voterà, il nostro 73% è sempre più stabile e si lavora con grande entusiasmo e serenità -ha detto Nicchi. Dopodiché il tavolo è aperto per tutti, lo scopo nostro è quello che eventualmente si possa arrivare al 100% includendo anche Lega A, Lega B e allenatori".