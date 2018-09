CR7 e altri sette, ripreso lavoro Juve

TORINO, 4 SET - Mentre Allegri assapora il primo 'anticipo' di Champions League a Nyon, al forum degli allenatori europei, alla Continassa di Torino la Juventus ha ripreso l'attività dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico. Otto i calciatori a disposizione del collaboratore tecnico Dolcetti e dello staff rimasto a Torino per riprendere il lavoro: l'obiettivo è la ricerca della miglior forma in vista della ripresa con il Sassuolo, fissata per il 16 settembre alle alle 15 all'Allianz Stadium. L'osservato speciale alla Continassa è certamente Cristiano Ronaldo, che porta con sé la 'maledizione' della notorietà: se da un lato ogni mossa, ogni scelta, ogni foto del portoghese diventa una notizia ripresa da tutti i media, non aver ancora realizzato una rete ha creato molto scalpore tra i tifosi bianconeri e non solo. In compagnia di CR7, in questi giorni senza i nazionali, si allenano Mandzukic, Khedira ed Emre Can, Barzagli e Benatia e il portiere Pinsoglio, e De Sciglio.