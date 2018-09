Garcia "Contro la Lazio mancherà la Sud"

NYON, 4 SET - "Sono felicissimo di ritornare a Roma, dove ho ancora tanti amici, anche se, ovviamente, mi sento molto piu' vicino dell'altro club che del nostro avversario in Europa League". Così Rudi Garcia, oggi tecnico del Marsiglia ma un recente passato sulla panchina della Roma, che affronterà la Lazio nei gironi di Europa League, che ha parlato a Nyon, a margine del Forum per allenatori di club di elite organizzato dall'Uefa. Il tecnico francese ha spiegato di "essere sempre sempre un tifoso giallorosso. Tornare all'Olimpico mi darà emozione, anche se non sarà la stessa cosa senza la curva Sud piena di colori giallorossi". Garcia ha poi parlato di Kevin Strootman, arrivato proprio dalla Roma a fine agosto: "Si tratta chiaramente di un top-player, in termini di esperienza, di grinta, di equilibrio che puo' dare alla squadra e anche a livello di opzioni tattiche che puo' offrire all'allenatore. Sin dalla sua prima partita ha confermato quanto la sua presenza sia importante".