Mancini "Dobbiamo tornare protagonisti"

FIRENZE, 4 SET - "Ci vorrà tempo è pazienza, la strada sarà lunga ma l'obiettivo è tornare protagonisti per puntare al campionato del mondo e d'Europa". Lo ha detto il ct dell'Italia Roberto Mancini, a margine della premiazione a Coverciano del 38esimo Premio nazionale Nereo Rocco dell'Us Settignanese. "E' un onore ricevere un premio così importante e prestigioso, per un allenatore che ha fatto la storia del calcio - ha ripreso il tecnico -. Mi ha fatto piacere rivedere i miei gol e quando giocavo ma adesso sono il ct dell'Italia, e dico subito che non sarà un lavoro semplice anche se cercheremo di renderlo semplice". Alla manifestazione presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Faccio i complimenti alla Settignanese che ogni anno migliora la manifestazione - ha spiegato Nardella -. Quest'anno mi preme ricordare due persone speciali che purtroppo non sono più con noi: Fabio Bresci e Davide Astori".