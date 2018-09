Zidane a tifosi Juve, Ronaldo un leader

TORINO, 5 SET - "Ronaldo è un leader in campo, ispira i suoi compagni". Stiano tranquilli i tifosi della Juventus, sul campione portoghese garantisce Zinedine Zidane, nelle ultime tre stagioni tecnico di Ronaldo al Real Madrid. L'ex allenatore di CR7 si è confessato al sito della Uefa, dipingendo un campione padrone dello spogliatoio e leader in campo. "Ha molta energia e una grande influenza all'interno dello spogliatoio - sostiene Zidane del portoghese -. Sergio Ramos è un leader naturale. Si completavano bene l'uno con l'altro". Non a caso i 'Blancos' hanno infilato tre Champions consecutive, impresa mai riuscita a nessuno, infliggendo una delle delusioni più grandi degli ultimi anni alla Juventus - "abbiamo disputato una ripresa eccezionale" -, ma rischiando di essere clamorosamente rimontati nella scorsa edizione nei quarti di finale: "Sono stati gli unici a batterci ma in quel caso pensavamo di aver già superato il turno. Questa è la bellezza del calcio, niente è mai finito finché non lo è davvero".