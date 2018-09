Pogba 'oggi a United, in futuro chissà'

ROMA, 6 SET - "Le voci quest'estate sono state tante, ma sono sotto contratto con lo United: in futuro vedremo, chissà...". Cosi' Paul Pogba, dal ritiro della Francia, apre all'idea di una cessione dopo le voci su pesanti dissidi con Josè Mourinho. "Ci sono state molte chiacchiere durante la scorsa estate, il Barcellona mi voleva ma io sono sotto contratto con lo United. Il mio futuro è attualmente a Manchester, ho ancora un contratto con questo club, sto giocando qui in questo momento ma chissà cosa succederà nei prossimi mesi", le parole di Pogba a Sky tedesca. "Mourinho? La nostra relazione è quella allenatore-giocatore - ha aggiunto il centrocampista francese, stasera in campo contro la Germania - Una cosa però posso assicurarla: darò sempre il 100% per il mio club, non importa quale allenatore ci sia, io darò sempre tutto per lo United".