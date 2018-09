Gomez,squadre ci conoscono e si chiudono

BERGAMO, 6 SETT - "Ormai le altre squadre ci conoscono e ci aspettano mettendosi tutte dietro, sarà un campionato difficile". Alejandro Gomez approfitta della pausa per fare il punto dell'Atalanta dall'inizio di stagione altalenante. "Il nostro limite è che o segniamo tanto oppure ci sono partite, come quella persa col Cagliari, in cui arriviamo lì a un passo e la palla non entra - ragiona il Papu -. Speravamo di rifarci della delusione in Europa League ma purtroppo è andato tutto storto". Riguardo al connazionale Rigoni, il leader nerazzurro è netto: "Lo conosco bene per averci giocato nell'Argentina, è un esterno alto molto pericoloso in fase di conclusione fin dai tempi dell'Independiente e anche un ragazzo coraggioso, perché ha fortemente voluto la sfida italiana per lanciarsi definitivamente".