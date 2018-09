Chiellini, fascia capitano grande onore

BOLOGNA, 6 SET - Sarà Giorgio Chiellini il capitano della nuova Italia. Il difensore ha ritrovato Bonucci tanto alla Juventus quanto in azzurro. E alla vigilia della sfida con lo Polonia manda un messaggio a De Rossi e Buffon: "Avrò la fascia da capitano e sarà un onore. Per ora è così, ma attualmente sono fuori giocatori come Daniele De Rossi, che potrebbe rivelarsi importante in futuro. E poi Gigione è ancora in attività...". Chiellini, insomma, non esclude ancora un possibile ritorno del numero uno.