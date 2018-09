Roma ko a Benevento in amichevole

ROMA, 06 SET - Un altro ko, meno pesante di quello subito a San Siro in campionato col Milan prima della sosta, ma comunque da incassare per la Roma. La squadra di Di Francesco, senza nazionali e acciaccati rimasti ad allenarsi a Trigoria (Florenzi, De Rossi e Perotti), esce sconfitta per 2-1 nell'amichevole andata in scena allo Stadio Vigorito di Benevento contro la formazione allenata da Bucchi. Tutte nella ripresa le reti, con i padroni di casa avanti prima con Roberto Insigne e poi con lo spagnolo Asencio, mentre per i giallorossi il gol che dimezza lo svantaggio porta la firma del giovane Primavera Bucri. La Roma si è presentata in campo con un inedito e sperimentale 4-3-3 con Fazio capitano e regista in mezzo al campo, e col terzo portiere Fuzato tra i pali. In difesa Karsdorp, Juan Jesus, Marcano e Santon, poi Coric e Pastore mezzali incaricate di assistere il tridente offensivo composto da El Shaarawy e dai giovani Celar e D'Orazio.