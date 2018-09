Toro prende calci malattia, ecco '100%'

TORINO, 7 SET - Si chiama '100%' ed è la prima squadra di calcio formata da adolescenti guariti da un tumore. Un'idea nata nel ritiro estivo del Torino e diventata realtà grazie alla collaborazione con l'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita e l'Ugi, l'Unione Genitori Italiani, onlus che sostiene le famiglie nel percorso di cura dei bambini malati di tumore. A presentare l'iniziativa, i difensori granata Moretti e De Silvestri, alla presenza di mister Mazzarri. "Grazie a chi ha contribuito a trasformare un'idea 'maccheronica' in realtà - sottolinea Moretti -. In bocca al lupo ai ragazzi, vestiti in granata sono bellissimi...". Da fine mese la '100%' si allenerà con staff del Toro. "Negli anni '70 i dati sull'oncologia pediatrica erano sconfortanti, meno del 40% guariva - spiega Silvio Falco, dg Città della Salute di Torino -. Ora si supera l'80%". "Guarire non significa solo eradicare la malattia, ma reinserire", aggiunge Franca Fagioli, direttore Oncoematologia del Regina Margherita.