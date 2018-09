Danimarca, sciopero rientrato per Galles

COPENAGHEN, 7 SET - La Danimarca riavrà tutti i suoi migliori giocatori disponibili per la partita di Nations League contro il Galles domenica sera. La diatriba tra la federazione danese e il sindacato calciatori per la vicenda legata ai contratti di sponsorizzazione, sembra al momento essere rientrata e l'accordo temporaneo raggiunto in extremis permetterà a Eriksen, Schmeichel e compagni di scendere in campo per l'esordio nel neonato torneo dell'Uefa. Una 'pace' che arriva a due giorni dalla brutta figura della nazionale danese 'B', infarcita di giocatori di futsal e di terza categoria, che è stata pesantemente sconfitta mercoledì sera in amichevole (3-0) dalla Slovacchia. La federcalcio danese ha fatto sapere che la partita contro il Galles, domenica sera per il gruppo B, "sarà giocata con le stesse condizioni contrattuali di prima e i diritti commerciali saranno trattati come in precedenza".