Neymar sarà il capitano del Brasile

ROMA, 7 SET - Niente capitani a rotazione nel Brasile, la fascia viene affidata 'in permanenza' a Neymar. A dare l'annuncio è stato il ct Tite, che quando in Italia sarà già domani guiderà i suoi nell'amichevole di East Rutherford, nel New Jersey, gioca contro gli Usa del giovanissimo Weah junior. "Il ciclo dell'alternanza della fascia è finito, Neymar sarà il nostro capitano numero uno, nel senso che quando ci sarà lo farà sempre lui - ha detto Tite -. Il tempo passa, le persone crescono e quindi diventano più mature. Siamo passati attraverso situazioni particolari in cui lui ha dimostrato di sapersi muovere. L'eliminazione contro il Belgio ai Mondiali? Ancora mi fa male". Neymar tornerà ad essere il capitano della Selecao nello stadio in cui fece l'esordio in nazionale nell'agosto del 2010, appena 18enne. "Essere il capitano della Selecao è un grande onore - ha commentato Neymar - e cercherò di farlo al meglio. Ora devo riconquistare i tifosi giocando il mio calcio".