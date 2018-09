Fluminense,da Europa richieste per Pedro

RIO DE JANEIRO, 7 SET - "In ogni trattativa bisogna che ci sia la volontà di tutte le parti, l'atleta interessato e i club. Quando c'è l'accordo a tre, la cosa si fa. Se finora ciò non è successo vuol dire che qualcuno non si sentiva a proprio agio. Ma ora il mercato è chiuso, quindi Pedro rimane qui". Con queste parole il presidente del Fluminense Pedro Abad conferma che il 21enne bomber della squadra carioca, attualmente infortunato, è un giocatore molto richiesto in Europa, e non solo. Infatti il Flu ha rispedito al mittente una proposta da 20 milioni di euro fatta dai messicani del Monterrey, destinazione non gradita al giocatore. Pedro era stato cercato anche dal Bordeaux ed era sul punto di trasferirsi in Francia, ma poi non c'è stato accordo fra i club. In precedenza si era fatta avanti l'Inter. Ora ci sarebbero altre proposte dall'Italia (a Rio si parla di Roma e Milan), e dalla Spagna arriva la voce dell'interessamento del Real Madrid, sempre a caccia di giovani talenti brasiliani, vedi Vinicius Jr e Rodrygo.