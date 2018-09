Chiriches: possibile operazione lunedì

ROMA, 8 SET - Vlad Chiriches, che ieri è uscito dopo mezz'ora nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, sarà visitato lunedì mattina a Villa Stuart dal professor Mariani. Lo comunica il Napoli, con una nota pubblicata sul sito ufficiale. Il difensore sarà accompagnato dal responsabile dello staff medico della società, dottor Alfonso De Nicola. Per Chiriches si teme la rottura del crociato. Nel caso in cui i timori dovessero rivelarsi fondati, il giocatore potrebbe essere operato giù nel pomeriggio di lunedì.