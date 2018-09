Gravina, Serie C parte prossimo weekend

ROMA, 08 SET - "Subito dopo la decisione del Collegio di Garanzia sui ripescaggi creeremo i gironi e i calendari. Se ci saranno 4-5 giorni di tempo, quindi se la decisione arriverà all'inizio della prossima settimana,faremo partire il campionato nel prossimo weekend, tra il 15 e più probabilmente il 16. Altrimenti il primo turno slitterà, forse in notturna, tra martedì 18 e mercoledì 19". Lo dice il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, intervistato da TuttoC.com all'indomani dello slittamento all'inizio della settimana prossima della sentenza relativa ai ripescaggi di Serie B da parte del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. "Non escludo - ha aggiunto Gravina - in caso di accoppiamenti geografici favorevoli e col pieno spirito collaborativo delle società, di avere alcune gare già di domenica 16 e le altre nei 2-3 giorni successivi. Tutto questo affinché nel weekend del 22-23 si possa tenere la seconda giornata di campionato".