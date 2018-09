Shaw rassicura tutti "Sto bene"

ROMA, 9 SET - Ci ha pensato il diretto interessato a rassicurare tutti dopo la paura della scorsa notte. Luke Shaw, esterno della nazionale inglese, uscito ieri sera in barella e con un brutto trauma cranico durante Inghilterra-Spagna, ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi via social: "Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno, sto bene, sono in buone mani. Sono un lottatore e tornerò presto", ha twittato il calciatore che già tre anni fa rimase vittima di un brutto incidente alla gamba che rischiò di fargli finire anzitempo la carriera. Anche la nazionale dei 'Tre Leoni' ha poi voluto ulteriormente rassicurare facendo sapere, via twitter, che "Luke è sveglio e cosciente, è seguito dal nostro staff medico ed ha già fatto una radiografia. Per ora è in osservazione".