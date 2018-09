Calcio: Madagascar-Senegal, un morto

ROMA, 9 SET - E' di un morto e 37 feriti il bilancio degli incidenti scoppiati prima della partita delle eliminatorie della Coppa d'Africa tra Madagascar e Senegal. Lo ha comunicato Oliva Alain Rakoto, medico dell'ospedale in cui erano stati portati feriti e contusi. Tutto è cominciato quando oggi si sono formate file di tifosi in attesa di entrare nello stadio Mahamasina già sei ore prima del calcio d'inizio. Il caos è nato dall'apertura di una sola entrata verso la quale è accorsa gran parte della gente che attendeva. C'è stato quindi un parapiglia generale, con gente schiacciata sui cancelli e risse fra supporter che volevano entrare. A decine sono finiti in terra. Nonostante tutto la partita è stata giocata, terminando 2-2.