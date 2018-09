Mancini: Le critiche non mi preoccupano

ROMA, 9 SET - "Le critiche? Ognuno la vede come vuole, e non mi preoccupo più di tanto. Sono abbastanza cosciente che in una gara ci siano degli errori, ma anche cosa si può fare e se ci sono state cose più o meno buone. Non è una grande preoccupazione. Balotelli? Uno può anche giocare male quando entra in campo". Da Lisbona il ct degli azzurri Roberto Mancini difende la Nazionale alla vigilia della sfida di Nations League contro il Portogallo. "Vogliamo fare un ottimo girone - aggiunge - e poi arrivare primi in classifica per andare agli Europei. In Nations League non vorremmo arrivare terzi, anche per il problema del sorteggio, l'obiettivo è di cercare di vincere".