Figc, Lnd 'Sibilia cerchi candidato'

ROMA, 10 SET - Il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi oggi a Roma, ha affrontato le questioni legate al percorso che porterà all'elezione della nuova governance della FIGC, con l'Assemblea Elettiva fissata per il prossimo 22 ottobre. I consiglieri hanno ravvisato l'esigenza che il candidato alla presidenza federale sia espressione del più ampio consenso possibile. A tale fine, pertanto, è stato conferito mandato, all'unanimità dei presenti, al Presidente Cosimo Sibilia di valutare l'individuazione di un candidato nell'ambito delle componenti che oggi costituiscono il 73% della base elettorale, e che sono le stesse che con le proprie iniziative hanno chiesto con compattezza, da mesi, la fine della gestione commissariale con la convocazione dell'assemblea. "Entro questa settimana mi incontrerò con le componenti - ha confermato Sibilia - ed in quella sede esprimeremo, condividendolo, un candidato che non potrà essere individuato al di fuori del nostro schieramento".