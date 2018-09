2 italiani nei 55 per la Top 11 Fifa

ROMA, 10 SET - Sono 55 i giocatori in corsa per il top 11 Fifa e solo due sono italiani: se serviva un altro segnale della crisi tecnica in chiave azzurra, arriva dalla prelista del premio FIFPro che va di pari passo col Fifa Best Award ed è gestito dal sindacato mondiale dei calciatori. La FifPro ha annunciato i 55 più votati dai suoi 25 mila iscritti in 65 paesi, chiamati ciascuno a stilare la propria squadra ideale (un portiere, 4 difensori, 3 centrocampisti, 3 attaccanti). Per l'Italia Buffon e Chiellini. Magra figura anche per la serie A, che con gli juventini Dybala e Mandzukic raggiunge 4 candidati al top 11 finale ed è il fanalino di coda dei campionati europei più grandi. In testa, la Liga con 25 giocatori, seguita dalla Premier con 18. Real e Barcellona le squadre più 'forti' con 11 giocatori ciascuno. Tra le nazionali, la più quotata è la Francia campione del mondo, con 7 dei giocatori presenti a Russia 2018 più Benzema.