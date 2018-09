1/o gol Ronaldo,Snai apre quote su 'CR7'

ROMA, 11 SET - Il digiuno di Cristiano Ronaldo sembra diventato un 'affaire' nazionale, con tanto di previsioni dei bookmaker su quando arriverà la prima rete di 'CR7' in Serie A. Puntuale e precisa l'analisi dei 'trader' di Snai, che hanno messo in tabellone tutti i prossimi impegni della Juve. La tempistica e la statistica suggeriscono che 'CR7' si sbloccherà con il Sassuolo: la prima rete ai neroverdi è data a 1,35. La quota sale a 3,75 per un'altra settimana di digiuno, concluso nel match esterno contro il Frosinone, in programma il prossimo 23 settembre. Se fallisse anche questo appuntamento, 'CR7' avrebbe subito un'occasione di riscatto, appena tre giorni dopo, nel turno infrasettimanale contro il Bologna; anche se quest'ulteriore attesa, seppur minima, fa salire la quota fino a 12,00. E se invece Ronaldo aspettasse il primo big-match per lasciare il segno? Nel caso, il suo primo gol nella supersfida contro il Napoli, del 29 settembre, sarebbe un colpo da 35 volte la scommessa.