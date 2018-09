De Magistris, Napoli a Bari? Non accadrà

NAPOLI, 11 SET - "È impensabile quindi non accadrà mai". E' secca la risposta di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, in merito alla possibilità che il Napoli giochi le partite di Champions nello Stadio San Nicola, a Bari, così come affermato dal patron della squadra Aurelio de Laurentiis, che ha già chiesto alla Uefa. "E' anche grave che venga solo pensato - ha affermato - Il Napoli gioca al San Paolo".