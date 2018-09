Altobelli a Mancini, basta esperimenti

ROMA, 11 SET - "Ciao Roberto, è più dura di quello che pensavi, altri hanno rinunciato perché volevano la tavola già apparecchiata tu no. Anzi, hai anche rinunciato ad ingaggi piu alti; però, in queste due partite con Polonia e Portogallo hai cambiato, stravolto, moduli e giocatori, hai dato l'impressione di essere in difficoltà, hai voluto vedere in campo tutti i giocatori da te convocati. Ti ricordo Bearzot, Vicini, la Nazionale deve essere un punto d'arrivo per tutti, non per fare esperimenti; hai chiesto di far giocare più italiani, allora dai tu l'esempio!!!! Buon lavoro e sempre FORZA AZZURRI!!!!". E' il messaggio che il campione del mondo nell'82, Alessandro Altobelli, ha postato sul proprio account di Instagram.