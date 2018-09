Lega Pro presenta passaporto sanitario

ROMA, 11 SET - La Lega Pro è impegnata nel progetto "Passaporto elettronico sanitario del calciatore professionistico" (Psec) che ha tra gli obiettivi la prevenzione delle malattie cardiache gravi dei calciatori. L'iniziativa verrà presentata, in una conferenza stampa, giovedì prossimo, 13 settembre, al Teatro dell'Aquila di Fermo alle 15.30, per illustrare l'avvio della fase preparatoria. Parteciperanno il vice presidente Lega Pro, Mauro Grimaldi, e i presidenti dei club Fano Alma Juventus, Claudio Gabellini, che è anche consigliere del direttivo di Lega Pro, e Fermana, Umberto Simoni. Il passaporto sanitario elettronico del calciatore professionistico (PSEC), informa Lega Pro, interessa la raccolta online ed in formato digitale dei dati e delle informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e della salute dell'atleta professionista.