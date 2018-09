Nations League: Spagna-Croazia 6-0

ROMA, 11 SET - Serata da incubo per la Croazia a Elche. La Spagna padrona di casa si è imposta 6-0 (3-0) sui vicecampioni del mondo in una partita della seconda giornata del gruppo 4 della Lega A di Nations League. In rete nel primo tempo Saul, Asensio e Kalinic (aut.), nella ripresa Rodrigo, Sergio Ramos e Isco. Questi gli altri risultati della giornata: Divisione A, Islanda-Belgio 0-3; Divisione B, Bosnia-Austria 1-0; Divisione C, Finlandia-Estonia 1-0 e Ungheria-Grecia 2-1; Divisione D, Moldavia-Bielorussia 0-0 e San Marino-Lussemburgo 0-3.