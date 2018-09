Roma: Totti mostra copertina nuovo libro

ROMA, 12 SET - "Finalmente posso farvi vedere la copertina del mio libro. Come sto?". Francesco Totti svela in anteprima via social la copertina della sua autobiografia la cui uscita è prevista in autunno. Il libro, scritto col giornalista Paolo Condò ed edito da Rizzoli, si intitolerà 'Un Capitano' e avrà in copertina il volto dell'ex numero 10 giallorosso, ora dirigente a Trigoria. "Ci siamo quasi" ha aggiunto Totti nel video diffuso attraverso i suoi canali social ufficiali.