Soriano "Italia verrà se bene col Torino

TORINO, 12 SET - "La Nazionale è sicuramente un obiettivo, ma viene dopo, sarà una conseguenza del mio campionato". Roberto Soriano, scelto come testimonial da Torino e Suzuki per la presentazione della terza maglia al Kappa Store di via Lagrange di Torino, punta in alto: "Quest'estate ho giocato pochissimi minuti in qualche amichevole - ha spiegato il trequartista granata -, è normale che non sia ancora al massimo della forma. Le prime partite saranno utili per raggiungere il 100%". Domenica potrebbero fare il debutto le nuove maglie dei granata, color verde petrolio con bordi e numerazioni dorate, contro l'Udinese. Soriano è a caccia del primo gol in granata: "Ci spero, il gol aiuta, dà fiducia. Il mio ruolo? Nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 sarà l'interno o la mezza punta".