Figc: Giorgetti, mi aspetto idee futuro

ROMA, 13 SET - "Dalle prossime elezioni delle Federcalcio in programma a ottobre non mi aspetto dei risultati subito, ma delle idee chiare per il futuro del calcio italiano questo sì". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine della presentazione dei prossimi Europei di scherma paralimpica di Terni. "Abodi o Marotta i nomi giusti per la Figc? Li conosco tutti e due molto bene quindi sono in conflitto di interessi... "la battuta di Giorgetti, prima di soffermarsi sull'avvio in ombra in Nations League dell'Italia di Mancini: "Quando si tratta di ricostruire i risultati non necessariamente arrivano subito. Io penso che chi ha fatto le scelte abbia in mente un progetto per costruire una Nazionale che possa produrre risultati a lungo termine. Certo, c'è anche un po' da cambiare complessivamente nel sistema calcio in Italia".