Guardiola,vorrei chiudere in Masia Barca

ROMA, 13 SET - "Le mie squadre cercano di giocare come voglio. Il mio obiettivo è finire dove ho cominciato la mia carriera. I miei ultimi passi da allenatore spero siano nella 'Masia' del Barcellona": è un Pep Guardiola in versione 'romantica' quello che si confessa a 'Universo Valdano', il programma tv spagnolo in cui l'ex giocatore del Real ospita grandi personaggi del calcio. Una piccola anticipazione dell'intervista, che sarà trasmessa questa sera, è stata twittata da Movistar +.