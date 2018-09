Inzaghi'ripartiamo umili,uniti,compatti'

ROMA, 15 SET - "Ci aspetta una partita molto insidiosa. Stiamo bene fisicamente, normale che manchi un po' di brillantezza ma sono contento della vittoria con il Frosinone. Domani a Empoli voglio vedere una Lazio umile, unita e compatta. Che deve avere un buonissimo approccio, perché sarà una partita molto delicata". Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Alla vigilia della trasferta di domani in casa dell'Empoli. La Lazio riparte dopo la sosta per le Nazionali e la vittoria (la prima in campionato) strappata all'Olimpico due settimane fa contro il Frosinone: "Comincia per noi un ciclo terribile - osserva il tecnico biancoceleste - dovremo farci trovare pronti e io dovrò essere bravo a interpretare nel modo migliore le scelte. Saranno tante partite ravvicinate ma dovremo affrontarle una alla volta guardando l'obiettivo più vicino che oggi è l'Empoli. Andreazzoli è un bravissimo allenatore, lo scorso anno ha giocato il miglior calcio di Serie B e quest'anno hanno giocato sempre lo stesso calcio".