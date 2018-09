Crollo ponte:Ballardini, Genova è forte

GENOVA, 15 SET - "Genova è una città forte, darà il via a qualcosa di importante sapendosi rialzare. I genovesi sono fatti così". Così il tecnico del Genoa Davide Ballardini in conferenza stampa prima della gara con il Bologna in programma domani, allo stadio Ferraris di Genova. Il mister ha voluto commentare così quanto sta vivendo la città dopo il crollo di Ponte Morandi lo scorso 14 agosto.