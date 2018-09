Ballardini, dopo ko attenzione e furore

GENOVA, 15 SET - "Attenzione e furore": Davide Ballardini indica la strada al suo Genoa nella sfida di domani contro il Bologna. L'obiettivo è quello di riscattare la brutta sconfitta a Reggio Emilia col Sassuolo prima della sosta. Un ko che secondo il tecnico genoano ha una precisa spiegazione: "Ci siamo sentiti talmente bravi da sottovalutare la posizione corretta e il livello di grinta con cui interpretare diverse situazioni della partita. Quando si è così convinti è giusto subire delle bastonate". Massima concentrazione e guai a fare lo stesso errore, l'invito di Ballardini è questo ai suoi giocatori. Una prestazione negativa quella di Reggio Emilia che ha coinvolto tutti compreso il portiere Marchetti, a cui però il tecnico ribadisce la sua totale fiducia: "Ha subito la nostra superficialità, non c'entra nulla con quello che è successo. Radu non è una sorpresa, siamo contenti di averlo". E poi sul Bologna aggiunge: "Non è facile da affrontare nonostante sia stato protagonista di un avvio un po' complicato.