F1: Vettel, qualifiche pasticciate

ROMA, 15 SET - ''Sono state delle qualifiche non ideali, volevamo la pole e non ci siamo riusciti''. E' deluso e non lo manda a dire Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore dove non è andato oltre la terza posizione. ''Sono state delle qualifiche un po' confuse e pasticciate - ammette il tedesco della Ferrari - Non è il risultato che volevamo. In gara la macchina è buona, ma sarà più difficile partire da dietro''.