Pirlo, Milan squadra che gioca meglio

MILANO, 15 SET - ''Il Milan è la squadra che mi piace di più, ho visto le partite, è la squadra che gioca meglio. Gattuso fa giocare la squadra veramente bene. Il Milan ha un mix di giovani italiani e di qualche straniero, è la squadra in prospettiva che mi piace di più''. Andrea Pirlo esalta il Milan dell'ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Pirlo, a margine dell'inaugurazione del Flagship Nike Store in corso Vittorio Emanuele a Milano, è soddisfatto dell'arrivo in società di Leonardo e Maldini: ''Adesso il Milan ha sistemato anche la società con l'arrivo di Maldini e Leonardo, quindi è una squadra che in futuro potrà dare grandi risultati''.