Liga: il Barcellona vince in trasferta

ROMA, 15 SET - Il Barcellona vince in rimonta sul terreno dell'Anoeta di San Sebastian, dov'era opposto alla Real Sociedad. Di 2-1 per i blaugrana il punteggio finale, dopo che i baschi erano andati in vantaggio con Elustondo al 12' del primo tempo. Nella ripresa Ernesto Valverde toglie dal campo il portoghese Nelson Semedo, modifica l'assetto della squadra per inserire il brasiliano Coutinho: il pari arriva al 18' per merito di Suarez, 3' più tardi Dembelé risolve la pratica. Barca a punteggio pieno, con 12 punti in quattro partite e a +3 sul Real Madrid che scenderà in campo alle 20,45 a Bilbao, contro l'Athletic. Alle 18,30, invece, toccherà al Valencia - prossimo rivale della Juve in Champions - in casa contro il Betis Siviglia.