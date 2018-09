Napoli: curve semideserte per protesta

NAPOLI, 15 SET - Curve semideserte allo Stadio San Paolo a pochi minuti dall'inizio di Napoli-Fiorentina. I tifosi hanno disertato in massa i settori popolari dopo le dure proteste contro il caro prezzi imposto dal club azzurro che ha messo in vendita i biglietti per le due curve a 35 euro. Anche gli altri settori ospitano poco pubblico. Gli ultras all'annuncio dei prezzi avevano anche esposto uno striscione di protesta all'esterno del San Paolo e oggi hanno deciso di protestare disertando lo stadio. A poco è valsa la decisione del Napoli di vendere un biglietto a 2,50 euro per gli under 14 se accompagnati da una persona che acquistava il biglietto intero. Al San Paolo non c'è il presidente azzurro De Laurentiis.