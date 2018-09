Inter,infiammazione a ginocchio Vrsaljko

MILANO, 16 SET - Il terzino dell'Inter Sime Vrsaljko, out nella sfida con il Parma, soffre di una infiammazione osteo-cartilaginea al ginocchio sinistro. È questa la diagnosi resa nota dalla società nerazzurra per il giocatore croato, che dovrebbe inoltre saltare la sfida in Champions contro il Tottenham. "Sime non ci sarà neanche martedì perché ha un problema", ha spiegato ieri il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti. Il giocatore, il cui infortunio risale ai Mondiali ed è tornato a ripresentarsi a causa di un trauma distorsivo in Spagna-Croazia della scorsa settimana, sarà valutato giorno dopo giorno dai medici della società.