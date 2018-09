Udinese: Velazquez "pari giusto"

UDINE, 16 SET - Il pareggio tra Udinese e Torino è "un risultato giusto". Dopo l'1-1 al Friuli, lo spagnolo Julio Velazquez elogia i suoi: "Abbiamo fatto una buona prestazione. Nel gioco senza palla abbiamo giocato compatti con molto cuore e quando l'avevamo abbiamo fatto bene nella transizione offensiva. Prima del vantaggio avevamo avuto un altro paio di occasioni poi abbiamo fatto un gol bellissimo e nel finale avremmo anche potuto vincere". Il riferimento è a un assist di Teodorczyk a Machis, che non ne ha approfittato. Promossa la linea difensiva, "brava contro le due punte del Torino molto versatili e dinamiche", e anche Lasagna. "Se gioca con un'altra punta può fare grandissime prestazioni, ma devo pensare all'equilibrio di squadra". Velazquez, che non commenta il gol annullato ai granata ("non ho visto la situazione"), si tiene stretto il punto raccolto. La strada è quella giusta, la prestazione è stata buona, pensiamo al Chievo".