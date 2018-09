Nel giorno di CR7, in gol anche Higuain

ROMA, 16 SET - Nel giorno delle prime due reti di Cristiano Ronaldo in serie A, anche il suo predecessore nella Juventus, Gonzalo Higuain, segna la sua prima rete in campionato con la maglia del Milan. Un gol importante per i rossoneri, al 10' della ripresa di Cagliari-Milan, che consente agli uomini di Gattuso di riportare in equilibrio il risultato dopo il vantaggio rossoblù al 4' pt firmato da Joao Pedro.