Frattini 'nuovo collegio per Serie B'

ROMA, 17 SET - "Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B, a seguito del decreto Tar Lazio". Con questo tweet Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, riapre la questione del format della serie B, a 19 o 22 squadre, dopo la sentenza del Tar del Lazio che sabato ha accolto i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli