Europa League: prima giornata

Roma, 17 SET - Calendario della prima giornata della fase a gironi di Europa League, in programma giovedì 20 settembre. Ore 18,55. Girone L: Paok (Gre)-Chelsea (Ing), Videoton (Ung)-Bate Borisov (Bie). Girone K: Dinamo Kiev (Ucr)-Astana (Kaz), Rennes (Fra)-Jablonec (Cec). Girone J: Akisar (Tur)-Krasnodar (Rus), Siviglia (Spa)-Standard Liegi (Bel). Girone I: Besiktas (Tur)-Sarpsborg (Nor), Genk (Bel)-Malmoe (Sve). Girone H: Lazio (Ita)-Apollon (Cip), Marsiglia (Fra)-Eintracht (Ger). Girone G: Villareal (Spa)-Rangers (Sco), Rapid Vienna (Aut)-Spartak Mosca (Rus). Ore 21. Girone A: Larnaca (Cip)-Zurigo (Svi), Ludogorets (Bul)-Bayer Leverkusen (Ger). Girone B: Celtic (Sco)-Rosenborg (Nor), Lipsia (Ger)-Salisburgo (Aut). Girone C: Copenaghen (Dan)-Zenit (Rus), Slavia Praga (Cec)-Bordeaux (Fra). Girone D: Dinamo Zagabria (Slo)-Fenerbahce (Tur), Trnava (Slv)-Anderlecht (Bel). Girone E: Arsenal (Ing)-Vrskla (Ucr), Sporting (Por)-Qarabag (Aze). Girone F: Dudelange (Lux)-Milan (Ita), Olympiacos (Gre)-Betis (Spa).