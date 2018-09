Miccichè: "Var? Serve pieno uso"

ROMA, 17 SET - "Sono iperfavorevole alla Var, trovo sbagliato che non se ne faccia pieno uso. Ne parlerò anche con Nicchi (il presidente dell'Aia, ndr). Confido che, come tutte le novità, si formi un'attitudine a utilizzarla al meglio, nove volte su 10". Lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Gaetano Miccichè, parlando a Radio Rai-Gr Parlamento, dopo le forti proteste del Torino ieri a Udine. "La Var è uno strumento straordinario - ha aggiunto - vantaggioso per la trasparenza dei risultati e per gli spalti. Porta decisioni accettate da tutti".