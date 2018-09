Totti:A Madrid spirito giusto,Roma forte

ROMA, 17 SET - "Abbiamo una squadra e l'organico per fare bella figura". Così Francesco Totti, in vista dell'esordio della Roma in Champions contro il Real Madrid. "Sappiamo tutti che quello di Madrid è uno stadio un po' particolare, differente dagli altri - le parole del dirigente giallorosso, alla tv ufficiale di Trigoria -. Però, affrontando il Real già alla prima partita può darsi che riusciremo a fare una grande partita. Anzi, sicuramente ci riusciremo, perché abbiamo una squadra e l'organico per fare bella figura, anche se davanti abbiamo dei marziani". La Roma di Di Francesco arriva all'impegno del Bernabeu dopo un avvio di campionato tutt'altro che positivo. "Dobbiamo affrontare la partita con tranquillità, con lo spirito giusto e la serenità di essere una squadra forte - spiega però l'ex n. 10 romanista -. Ovvio, loro sono la squadra top della competizione ma, ogni volta che ci affrontano, li mettiamo in difficoltà. E non sto qui a dire se giocheremo col 4-2-3-1 o col 4-3-3, tanto non cambia niente".