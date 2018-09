Calcio: Serie A, Spal-Atalanta 2-0

ROMA, 17 SET - Andrea Petagna, con i primi due gol realizzati con la nuova maglia proprio ai suoi ex compagni, ha dato la vittoria alla Spal sull'Atalanta, nel posticipo della quarta giornata della A. Due a zero il risultato finale a Ferrara, un successo che proietta la Spal a 9 punti, a braccetto con il Napoli, a -3 dalla capolista Juventus. Una festa dei tifosi nel rinnovato stadio Mazza, grazie alla bella prova della formazione allenata da Leonardo Semplici. Entrambe le reti sono arrivate nella ripresa: al 5' Petagna ha ribadito in gol una deviazione di Gollini su colpo di testa di Felipe. All'11' il sinistro dell'attaccante è deviato da Toloi, che alza il pallone imprimendogli una traiettoria imparabile. E' la prima doppietta in A di Petagna.