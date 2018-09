Champions, Boniek 'mravigliato inizi sen

GENOVA, 18 SET - "Inizia la Champions League e mi meraviglio che possa cominciare senza Var". Lo dichiara Zbignew Boniek all'emittente regionale ligure Telenord. L'ex calciatore di Juventus e Roma, oggi presidente della Federcalcio Polonia e membro del board esecutivo Uefa ha confermato: "Ne stiamo discutendo da tempo, ma non è così semplice far entrare l'utilizzo della tecnologia in Champions. C'e però una speranza che si possa cominciare a utilizzare il Var con le partite a eliminazione diretta". Per Boniek "il problema è uno solo: far capire agli arbitri che farsi aiutare dal Var non è ammettere di aver sbagliato".