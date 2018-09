Champions:Ramos,Real può vincerla ancora

ROMA, 18 SET - "Siamo molto orgogliosi di aver vinto tre Champions League di fila, e non è un caso. Siamo sempre affamati di vittorie. Partecipiamo a questa competizione convinti di poterla vincere, anche se la strada per la finale è molto lunga". Alla vigilia del debutto europeo al Bernabeu con la Roma, Sergio Ramos lancia la corsa del Real Madrid al poker di successi consecutivi. Le merengue detengono il titolo da 843 giorni e non sembrano voler fermarsi nell'era post-CR7. "Cristiano Ronaldo qui a Madrid ha infranto tutti i record, ma ora è nel passato. Ogni stagione si inizia da zero - spiega il difensore in conferenza stampa -. È vero che ha lasciato un vuoto difficile da colmare, ma credo che ci siamo riusciti. Se ora giochiamo meglio? È vero che il suo stile di gioco un po' ci condizionava. Aveva tantissime qualità però ora se ne è andato e il Real ha cambiato un po' il suo stile di gioco. Questa è una caratteristica delle grandi squadre".